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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti

Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 607'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35'er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoMilli Piyango İdaresiSUPER LOTO
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