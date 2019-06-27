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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti

Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Milli PiyangoMilli Piyango İdaresiSUPER LOTO
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