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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devretti

Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 612. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 788 bin 350 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 429 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiSUPER LOTO
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