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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti

Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira 70'er kuruş, 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 636 bin 567 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 562 bin 238 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 432 bin 848 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
615.Milli PiyangoSUPER LOTO
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