“Süper teşvikler“ cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi.

Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan projelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını ifade etti.

Varank, bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin "Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi", BMC Otomotiv'in "dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi" ve "muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi" ile Bosch'un "yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi" yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.