Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon bölge teknoloji TÜBİTAK Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

“Süper teşvikler“ cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz"

“Süper teşvikler“ cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi.
Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan projelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını ifade etti.
Varank, bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin "Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi", BMC Otomotiv'in "dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi" ve "muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi" ile Bosch'un "yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi" yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Süper TeşvikSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankProje Bazlı Teşvik SistemiCari Açık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5