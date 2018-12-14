SuperFresh’ten baharatlı elma dilim patates

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen dondurulmuş gıda markası SuperFresh’in yeni ürünü “Baharatlı Elma Dilim Patates” özel baharat içeriğiyle, film ve maç izlerken, arkadaşlarla evde buluşma anlarında vazgeçilemeyecek atıştırmalık ve her öğün sofraların tamamlayıcısı olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 yıllık liderliğiyle dondurulmuş gıda pazarının büyümesine katkı sağlayan SuperFresh, yeni ürünü kendinden baharatlı “Baharatlı Elma Dilim Patates”i tüketicilerin beğenisine sundu.

SuperFresh Baharatlı Elma Dilim Patates, Türk damak tadının vazgeçilmez baharatları fesleğen, kekik, sarımsak, soğan, maydanoz ve acı kırmızıbiber karışımı, özel baharat içeriği ile patatesin en lezzetli halini evlere taşıyacak.

Fritözde ya da hiç yağ kullanmadan fırında kısa sürede pişirilerek hazır hale gelen lezzetli ve pratik bir atıştırmalık olan "Baharatlı Elma Dilim Patates", film ve maç izlerken, arkadaşlarla evde buluşma anlarına lezzet katarken her öğün sofraların tamamlayıcısı olacak.

SuperFresh Baharatlı Elma Dilim Patatesleri, çözülmesi beklenmeden ısıtılmamış fırın tepsisine diziliyor. Önceden 240 dereceye ısıtılmış fırının orta gözüne yerleştiriliyor. 15-18 dakika pişiriliyor.

Fritözde ise önceden 180 dereceye ısıtılmış fritözde, SuperFresh Baharatlı Elma Dilim Patateslerin çözülmesi beklenmeden 2,5-3 dakika boyunca kızartılıyor. Böylelikle patatesler servise hazır oluyor.