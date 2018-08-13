Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon bilim
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

SuperFresh'ten dondurulmuş kuru fasulye ve nohut

İSTANBUL (AA) - SuperFresh, her an kullanıma hazır, önceden haşlanmış ve dondurulmuş “Kuru Fasulye” ve “Nohut”u tüketicilerinin beğenisine sunuyor.Türk damak tadına uygun lezzetli ve yenilikçi ürünleriyle tüketicilerinin beğenisini...

SuperFresh'ten dondurulmuş kuru fasulye ve nohut

İSTANBUL (AA) - SuperFresh, her an kullanıma hazır, önceden haşlanmış ve dondurulmuş “Kuru Fasulye” ve “Nohut”u tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Türk damak tadına uygun lezzetli ve yenilikçi ürünleriyle tüketicilerinin beğenisini kazanan SuperFresh yine bir ilke imza atıyor. En sevilen bakliyatlarımızdan nohut ve kuru fasulyeyi bir gün önceden suda bekletip saatlerce haşlamak artık tarih oluyor. SuperFresh, anında kullanıma hazır “Haşlanmış Kuru Fasulye” ve “Haşlanmış Nohut” la hızlı ve pratik olarak hazırlanabilecek lezzetleri mutfağınıza taşıyor.

SuperFresh’in önceden haşlanıp, -40 derecede şoklanan nohut ve kuru fasulyesi hem doğrudan açılıp çözdürülerek salatada, piyazda, aşurede hem de yemeklerde ve tatlılarda sofranıza lezzet katıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SuperFresh
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5