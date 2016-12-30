Süpermarkette bıçaklı soygun

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir süpermarkete giren bıçaklı ve kar maskeli 2 kişi, kasadaki yaklaşık 15 bin lira ile cep telefonunu gasbetti.
Karşıyaka Mahallesi Kara Yusuf Caddesi'ndeki bir süpermarkete kapanış saati yaklaşırken gelen kar maskeli ve bıçaklı 2 kişi, iş yerindeki kadın çalışanları etkisiz hale getirdi.
Kasadaki yaklaşık 15 bin lira ile cep telefonunu gasbeden zanlılar, kısa sürede marketten çıkarak motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, ellerinde bıçak ve sırtlarında çanta olan zanlıların, kaçarken kıyafet değiştirdikleri iddia edildi.