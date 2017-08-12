BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen, "Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Adilcevaz ilçesinde kahvaltı programı ile başlayan şenlikte, belediyenin Kıztaşı mevkisinde yaptırdığı plajın açılışı ve yüzme yarışmaları gerçekleştirildi, kablolu su kayağı ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde güzel görüntüler oluştu.

Kaymakam Arif Karaman, yaptığı konuşmada, bölgenin sadece cevizi, yeşili ve geçmişiyle değil, geleceği ve turizm potansiyeliyle de önemli bir ilçe olduğunu vurguladı.

Van Gölü'nün en güzel koy ve plajlarının Adilcevaz'da olduğunu ifade eden Karaman, "Süphan Dağı etkinlikleri çerçevesinde 2 bin 500 rakımda kurduğumuz çadır kentte doğal bir yaşam alanı oluşturmanın çabası içerisindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ilçenin, Van Gölü'nün en güzel kıyılarına sahip olduğunu söyledi.

Yeşil ile mavinin buluştuğu tarih, kültür ve turizm kenti Adilcevaz'ın şenliklere ev sahipliği yaptığını belirten Gürsoy, "Bu program bölgemizin ne kadar güzel, huzurlu ve güvenli olduğunun en güzel örneğidir. Bölgemizin çevrede yaşanan olaylarla değil, güzelliklerle anılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve EREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de bölgede eskiden güzel plajlar bulunmadığını ancak Belediye Başkanı Gürsoy'un geniş vizyonu sayesinde bölgenin büyüdüğünü ve güzelleştiğini dile getirdi. Yarın sona erecek şenlik kapsamında plaj futbolu oynanacak, çeşitli konserler ve cirit gösterisi düzenlenecek, Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirilecek.