Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Bir otomobilde yapılan aramada 9 bin 450 adet uyuşturucu hap, 140 gram skank, bir gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi

07 Eylül 2017 Perşembe 21:27