Şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucuyu polis çıkardı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelinin baskın sırasında tuvalete attığı eroin paketleri polis ekiplerince çıkarıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, fiziki takibin ardından bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskın sırasında evdeki şüpheli Ö.K'nın (42) paketler halindeki eroini tuvalete attığı tespit edildi.
Bunun üzerine polis, tuvalet borularını sökerek 150 paket halinde 400 gram eroini çıkardı.
Gözaltına alınan Ö.K'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.