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Şüpheliyi kovalayan polis yüksekten düştü

- İzmir'de "dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisini kovalarken yüksekten düşüp silahı ateş alan polis memuru ağır yaralandı

Şüpheliyi kovalayan polis yüksekten düştü

İZMİR (AA) - İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Ömer K'nın Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Zanlının 5030. Sokak'ta görülmesi üzerine "dur" ihtarında bulunan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosunda görevli polis memuru K.T. havaya uyarı ateşi açtı.

Kaçmayı sürdüren zanlıyı kovalayan K.T, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü sırada silahı ateş alan polis memuru, başından ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memurunu Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan K.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan Ömer K. ise Karabağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

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