Süpürge içinde bonzai ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, bir elektrik süpürgesi içine gizlenerek kargoya verilen 530 gram bonzai ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamak ve uyuşturucu kullanımıyla mücadele etmek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmada, uyuşturucu tacirlerinin, güvenlik güçlerine yakalanmamak için elektrik süpürgesine gizledikleri bir miktar uyuşturucuyu kargo ile Erzurum'a göndererek piyasaya sürmek istediğini saptadı.

Harekete geçen ekipler, İstanbul'dan kargoyla Erzurum'a gönderilen elektrik süpürgesi içine saklanan 530 gram bonzai yakaladı.

Bu uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği öne sürülen bir zanlı da polislerce gözaltına alındı.



