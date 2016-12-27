Sur Kaymakamlığında devir teslim töreni

DİYARBAKIR (AA) - Sur Kaymakamlığından Muğla'nın Seydikemer ilçesine atanan Memduh Tura, törenle görevini Kaymakam Bilal Özkan'a devretti.

Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Tura, 22 Eylül 2014 tarihinde Sur Kaymakamı olarak göreve başladığını söyledi.

Ülke genelinde 2014 yılından itibaren çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Tura, göreve başladıktan 14 gün sonra tüm Türkiye genelinde ciddi etkileri olan 6-7 Ekim olaylarının yaşandığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın özellikle 1 Kasım 2015 seçiminden sonra çukur kazma sürecini başlattığını dile getiren Tura, "Devletimizin ve vatandaşımızın kararlılığı ve sağduyusuyla bu süreç atlatıldı. Sur'daki toplumsal kesim göz önünde bulundurularak sosyal projeler ortaya koyma düşüncesiyle göreve başlamıştık. Ama yaşanan olaylar maalesef bu alanlara eğilmemize engel oldu." dedi.

Sur'da 2 Aralık 2015 tarihinde başlayan hendek operasyonunun yaklaşık 99 gün sürdüğünü ifade eden Tura, şöyle konuştu:

"Hakikaten çok zorlu bir süreç yaşandı. Bu süreçte 66 güvenlik görevlimizi şehit verdik, mekanları cennet olsun. Terör örgütünün çukur ve barikat politikasıyla 6 mahallemizde 26 bin insanımız yerinden edildi. Sur'da kilit bir süreç yaşandı. Devletimiz çok dikkatli ve sabırlı davrandı. Her türlü maliyete katlanma pahasına, herhangi bir sivil kayıp yaşanmaması, insanların mağduriyeti artmasın diye uzun da sürmesi göze alınarak bu süreç atlatıldı. Şu an, yeniden inşa ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi aşamasına gelindi."

Özkan ise göreve ilk geldiği günlerde eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile görüştüğünü belirterek, "Bakanımız bana 'Diyarbakır'ın en zengin iki insanından biri Sur Kaymakamı diğeri de Sur Belediye Başkanıdır. Dünyanın en büyük hazinelerinin üzerinde oturuyorlar.' dedi. Bu iki zenginliği birleştirmek bizim için bir bahtiyardır." dedi.

Hedeflerinin alt ve üst yapısıyla beraber tamamen kültüre, turizme ve yöre insanına hizmet etmeye hazırlanmış bir Sur oluşturmak olduğunu ifade eden Özkan, "İnsanların yüzünün güldüğü, esnafın karnının doyduğu, terörün konuşulmadığı ve yılda en az 4-5 milyon turisti ağırlayan bir Sur ve Diyarbakır'ı hedefliyoruz. Bu aşamanın kaydedilmesinde elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Özkan, Tura'ya fahri hemşehrilik beratı verdi.

Törene, Yehişehir Kaymakamı Mehmet Özel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, bazı mahalle muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevini yürüten Özkan, İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ardından İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Sur Kaymakamlığına atanmıştı.



