Sur Yapı, Avrupa çıkarmasına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, Berlin ve Köln’de gerçekleşen "Benim Evim, Benim Memleketim Gayrimenkul Buluşmaları"nda büyük ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Sur Yapı, "Benim Evim, Benim Memleketim Gayrimenkul Buluşmaları" kapsamında 1-2 Aralık’ta Stuttgart, 8-9 Aralık’ta Rotterdam ve 15-16 Aralık’ta da Frankfurt’taki fuarlara katılacak.

"Yeni bir şehir inşa ettiği" Antalya Projesi ve İstanbul’un 12 ilçesindeki 14 projesiyle Avrupa’ya çıkarma yapan Sur Yapı, Almanya ve Hollanda’da yaşayan vatandaşlara Türkiye’den ev sahibi olma imkanı sunacak.

Sur Yapı ayrıca, 20-21 Ekim’de Berlin’de, 27- 28 Ekim’de ise Köln’de gerçekleşen buluşmalarda 30 milyon TL’lik görüşme yaparak pazarda büyük bir satış hacmi oluşturmuştu.





- "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgisinden çok memnunuz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın projelerimize göstermiş olduğu ilgiden çok memnunuz. Türkiye’nin en büyük iki markasından biri olan Antalya’ya, yani Antalya projemize de ilgi çok büyük. Avrupa’da yaşayan Türklere Sur Yapı kalitesine güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimize çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. Şimdi Almanya ve Hollanda’daki kardeşlerimizin de bu fırsattan faydalanabilecek olmasından dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Elmas, Sur Yapı olarak Almanya’daki bu buluşmaya 15 proje ile katıldıklarını belirterek, "Özellikle Antalya’daki projemizin başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Fransa, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinden büyük ilgi görmesinden dolayı mutluyuz. Son 5 ayda İstanbul ve Antalya projelerimizden, yurt dışında yaşayan Türklere 400 konut sattık." değerlendirmesinde bulundu.





- Antalya Projesi'nde 170 bin TL’den başlayan fiyatlar





Sur Yapı’nın Antalya’da yapımına hızla devam ettiği yeni şehirde, bir yandan inşaat süreci hızla ilerlerken, daireler peşin ödemelerde 170 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda 8 yıl sürecek ve toplamda 8 milyar TL yatırım yapılacak Sur Yapı Antalya Projesi ile Antalya yeni bir şehre kavuşuyor.

Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkati çekiyor. 1,3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek cadde, tramvay hattı ile adeta "Antalya'nın Şanzelizesi" olacak.

Türkiye’nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, yeşil ve mavinin iç içe olduğu kentin özüne uygun modern, 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya "yeni bir Antalya" armağan ediliyor.





- En büyük şehir parkı





Kurulacak olan yeni şehirde, yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkının ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olması planlanıyor. Parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, seralar, oyun ve aktivite alanları, dinlenme tesisleri, semt pazarı, müze, kafeler, gezi ve koşu parkurları bulunacak. Söz konusu park, Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak.

Antalya projesi, şehir planlaması açısından da Avrupa kentlerini aratmıyor. Bugüne kadar düzenlenen etkinliklerde daire satın alan yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Antalya projesini tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birisinin de bu olduğu belirtiliyor.

Sur Yapı Antalya Projesi'nden ev almayı tercih edenler, "planlı yaşam, dev şehir parkları, geniş bulvarlar ve modern kent dokusu ile tasarlanan Antalya Projesi'nin geleneksel Avrupa kentleriyle benzerlik gösterdiği" yorumunu yapıyor.

Sur Yapı'nın tanıtım yapılacak projeleri şöyle:

"İstanbul Avrupa Yakası; Kağıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli’de Mirage Dükkan.

İstanbul Anadolu Yakası; Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi. Antalya’da Sur Yapı Antalya."