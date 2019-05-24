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Sur Yapı Marka AVM'den çocuklar için yeni oyun

- Pedagog ve dramaturg desteğiyle hazırlanan ve 25-26 Mayıs'ta sahnelenecek "Yeşil Elma Gönül Alma" adlı müzikli oyunda, çocuklara her an karşılaşabilecekleri ön yargı ve dışlanma sorunları eğlenceli bir dille anlatılıyor

Sur Yapı Marka AVM'den çocuklar için yeni oyun
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İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, 25-26 Mayıs'ta 2 seans olarak gerçekleşecek "Yeşil Elma Gönül Alma" adlı oyuna ev sahipliği yapacak.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM'de, bu hafta sonu 14.00-16.00 saatlerinde eğitici ve öğretici bir oyun sahnelenecek.

3 yaş ve üzeri çocuklar için Sur Yapı Marka AVM'nin pedagog ve dramaturg desteğiyle hazırladığı "Yeşil Elma Gönül Alma" adlı müzikli oyunda, çocuklara her an karşılaşabilecekleri ön yargı ve dışlanma sorunları anlatılıyor.

Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak mesajların verildiği oyunda, kırmızı elmalar arasında tek ve farklı olan yeşil elmanın önce dışlanması, ardından yapılan sorgulamalarla herkesin farklılıklarıyla özel olduğunun önemi ele alınıyor.

Oyunda, çocuklar sevgiyi, iyiliği, anlayışlı ve ön yargısız olmayı öğrenirken, fiziksel farklılıklarının insanları iyi ya da kötü yapmadığı, herkesin farklılıklarıyla özel olduğu mesajı veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sur YapıTiyatroYeşil Elma Gönül Alma
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