İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, İstanbul’un 2 yakasında, 9 ilçede yer alan 12 konut projesi ve Antalya’da Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, Sur Yapı Antalya projesini kapsayan yeni bir kampanya başlatıyor.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı güvencesinde finanse edilen kampanya ile ev almak isteyenlere çok cazip ödeme alternatifleri sunuluyor.

Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya’daki Sur Yapı satış ofislerine gelerek evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve ilk yıl taksit ya da peşinat ödemeden ev sahibi olabiliyor.

İstanbul’un 2 yakasındaki 12 konut projesinde 120 ayda yüzde 0,98, 60 ayda ise yüzde 0,59 vade oranının uygulanacağı ve ödemelerin daha sonra başlayacağı kampanya kapsamında, konut alıcısı, evini alıp peşinat ve taksitleri ödemeye bir yıl sonra başlıyor.

Semt Bahçekent projesinde, 1+1 67 metrekare liste fiyatı 320 bin TL’lik bir ev için yüzde 50 kredi kullanımı ile aylık 2 bin 273 TL sabit taksit ödeniyor. 120 ayda yüzde 0,98 vade oranı uygulanıyor. İlk yıl ödemeler, bankaya müşteri adına Sur Yapı tarafından yapılıyor. Ev sahipleri, ödemeye bir yıl sonra yüzde 20 peşinat ve aylık sabit taksitleriyle başlıyor. 24. ve 36. aylarda ise yüzde 15’lik iki ara ödeme yapılıyor. Böylece ilk sene peşinat ve aylık taksit ödemeden, düşük kredi oranıyla evin yüzde 100'lük ödemesi yapılmış oluyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen Antalya projesinde de ilk yıl taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70’lik kısmı için yüzde 1,45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30’luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15’lik iki ara ödeme yapılacak.

Kampanya kapsamında, Sur Yapı'nın Antalya'daki projesinde, 51 metrekare Sur Cadde etabında yer alan 190 bin TL’lik bir daire için ilk yıl hiç taksit ödenmeyecek. Birinci yılın sonunda 108 ayda 2 bin 344 TL’lik taksitlerle banka kredisi ödenecek. Birinci yılın sonunda 28 bin 500 TL’lik, ikinci yılın sonunda 28 bin 500 TL’lik olmak üzere toplam iki ara ödeme yapılacak.

23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi, ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılı içerisinde ilk etabın teslimleri başlayacak.





- Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı





Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 ülke vatandaşına satış yapıldı. Türk Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden, diğer ülkelerdeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. İstanbul’un 2 yakasındaki 12 projemizde ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Antalya projemizle geniş bir portföy sunuyoruz. Hemen teslim projeler de dahil... Bahar havasını sektöre yansıtmak istiyoruz. Sur Yapı güvencesiyle finanse ettiğimiz kampanya özverili yaklaşımımızın bir yansıması oldu. Kampanya bünyesinde konut alıcısı gelip istediği projeden evini seçecek. Peşinatını, taksitlerini bir yıl sonraya erteleyecek ve bir yıl sonra ödemeye başlayacak. Böylelikle bir yıl boyunca hiçbir ödeme yapmamış ve tasarruflarına dokunmamış olacak."

Geliştirdikleri tüm projelerde insanları sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını vurgulayan Elmas, "Bugün 40 bin Sur Yapılı ile büyük bir aileyiz. Bizler, çok büyük projelerle inşa ettiğimiz evlere sadece sağlam duvarlar örmekle kalmıyoruz, her yeni Sur Yapılıya yepyeni bir yolculuğun da kapılarını aralıyoruz. Bu yolculukta ise aslında inşa ettiğimiz şeyin dört duvardan öte bir hayat olduğu bilinciyle hareket ediyor ve hayallere hizmet ettiğimizi asla unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Ispartakule’de Bahçeyaka projeleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de YeşilMavi, Koşuyolu’nda Excellence Koşuyolu, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri, İlkbahar projeleri ile Sur Yapı Antalya projesi yer alıyor.



