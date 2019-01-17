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Sürat Kargo'dan köy okulları yardım gönderilerine destek

- Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk: - "Sürat kargo olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. 2019 yılında bu kapsamda geliştireceğimiz projelerden bir tanesi köy okulları ile ortak çalışmamızdır, desteklerimizi sürdüreceğiz"

Sürat Kargo'dan köy okulları yardım gönderilerine destek
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İSTANBUL (AA) - Sürat Kargo, köy okullarına yapılan yardım gönderilerine destek sağlıyor.

Sürat Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ateş Böceği Derneği tarafından düzenlenen "Umut Şemsiyesi" kampanyası kapsamında Pamukkale Üniversitesi Amfi Tiyatrosu'nda ve kampüs dışında kurulan umut şemsiyesi alanlarında, içeriği kırtasiye, giyim, oyuncak gibi hediyeleri ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılması için "kolileme", "alım", "taşıma" ve "teslimat" süreçlerini üstlenerek, yapılan organizasyona tam destek oldu.


- Eşyalar kargoya verildi


Pamukkale Üniversitesi Ateş Böceği Derneği öğrencileri tarafından eğitim gören kardeşleri için başlatılan yardım kampanyası Ağrı, Batman, Urfa, Muş, Bitlis ve Denizli köy okullarında başladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ağrı’dan Diyadin Batıbeyli Köyü İlkokulu, Batman’dan Kozluk Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Urfa’dan Keserdede İlkokulu, Muş'tan Merkez Arpayazı İlkokulu, Bitlis'ten Güroymak Fatih İlkokulu ve Denizli’den Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencileri için alınan hediyeler, Sürat Kargo tarafından ücretsiz getirilen kolilere özenle paketlendi.

Kolinenen yardım malzemeleri Sürat Kargo’ya teslim edilerek gönderilere başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, Sürat Kargo olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini belirterek, "2019 yılında bu kapsamda geliştireceğimiz projelerden bir tanesi köy okulları ile ortak çalışmamızdır, desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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İlhami ÖztürkSürat Kargo
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