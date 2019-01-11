Sürat Kargo’ya

İSTANBUL (AA) - Sürat Kargo, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında Kargo Şirketleri Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.

Sürat Kargo açıklamasına göre, Sürat Kargo, Marketing Türkiye ve akademetre iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" çerçevesinde Kargo Şirketleri Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülünü aldı.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Gaziantep ve Malatya'dan bin 200 kişi ile görüşülerek 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirme yapıldı.

Araştırma modeli "Genel Başarı" ve "Yıl Performansı" olarak iki aşamadan oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, Sürat Kargo olarak Türkiye'de 15 bölge müdürlüğü, 25 aktarma merkezi, 800'den fazla şube ve acente, bin 600 araçlık dev filosu, bin 100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5 bini aşkın kadrosu ile gönderileri Türkiye'nin her yerine ve dünyanın 228 noktasına güvenle taşıdığını belirtti.

Yönetim olarak Sürat Kargo’da göreve geldikleri yaklaşık 2 yıldan bu yana müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitesini artırmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Öztürk, müşteri taleplerini dinleyen, ürün ve hizmetleri sürekli geliştiren odağına müşterilerini alan kargo sektörünün öncü bir markası olarak böyle bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

Öztürk, 2019 yılında da müşterileri odak noktasına alarak teknolojik alt yapılarını güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İşlemlerihi online yaparak hızlı bilgi akışını sağlamak amacıyla, 2018 yılında çağrı merkezlerini yenileyerek, müşterilerin "sürat"li bir şekilde müşteri temsilcisine bağlanması için yatırımlarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:

"Talep ve şikayetlerin 'sürat’li çözülmesi için yeni CRM programına geçiş yaptık. İnsan kaynağına yatırım yapmak amacıyla “Sürat Akademi”yi kuracak ve nitelikli iş gücünü artıracağız. Teknolojinin her alanda kullanıldığı yüksek kapasiteli Aktarma Merkezleri yatırımlarımız yapılmaya devam edecek ve kargo teslimat süreçlerinde insan gücüne bağlı hata oranı minimuma indirilecek. Sektöre özel taşıma hizmetleri sunacak ve müşteri ihtiyacına göre çözümler üreteceğiz.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de çığ gibi büyümeye devam e-ticaret firmalarına en iyi hizmeti sunan kargo şirketi olma unvanımızı müşteri çeşitliliğini de artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Sektör liderleri arasında yer alacak olan şirketimize aldığımız başvuruları değerlendirerek acente sayımızı arttırma sürecini 2019 yılında da devam ettireceğiz.Tüm bu iyileştirme faaliyetlerinin yanında yeni ürün ve hizmetlerle de müşterilerimize ihtiyaçlarına göre çözümler sunacağız. Standart kargo hizmetinin dışında süratli ve randevulu teslimat isteyen e-ticaret müşterilerine özel bir proje geliştiriliyor, beklentinin karşılanması için farklı teslimat modelleri üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında lansmanını da yapacağımız bu proje ile sektörde ilk olacak ve bir kere daha tecrübelerimizi müşteri memnuniyeti üzerine kurguladığımızı göstermiş olacağız."



















