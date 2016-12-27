"Sur'da, TOKİ'nin çalışmaları önümüzdeki ay tamamlanacak"

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - MUHAMMED ALİ TORUNTAY - AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, PKK terör örgütünün harabeye çevirdiği Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki konut ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "TOKİ'nin çalışmaları gelecek ay tamamlanarak, teslimleri yapılacak." dedi.

AA muhabirine, Diyarbakır'ın Sur ilçesine geçen hafta cuma günü gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Karaaslan, "Dört bir koldan Sur yaraları sarmak üzere yeniden inşa ediliyor. Yerinde görmek, bilgi almak üzere Sur'daydık." ifadesini kullandı.

Sur'un kalbi olarak nitelendirilen Gazi Caddesi'nde hızlı bir dönüşüm yaşandığını kaydeden Karaaslan, yerel malzemeler kullanılarak, sokak cephelerinin tekrar düzenlendiğini belirtti.

Yıkılan 6 mahallede yapılacak çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildiğini aktaran Karaaslan, bir taraftan TOKİ'nin diğer taraftan da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalara değindi.

- "Acele kamulaştırmaya yönelik tepki almadık"

Bakanlar Kurulu'nun Diyarbakır merkez Sur ilçesi için aldığı "Acele kamulaştırma" kararına karşı vatandaşlardan herhangi bir tepki almadıklarını belirten Karaaslan, aksine çalışmaların yolunda gittiği, vatandaşların memnuniyetlerine ilişkin olumlu tepkilerini paylaştıklarını vurguladı. Acele kamulaştırma kararının işlerin hızlı yürümesine yönelik alınmış bir karar olduğunu kaydeden Karaaslan, "Sahada hiçbir tepkiyle karşılaşmadık. Tam tersine beklentilerin artmasıyla karşılaştık." diye konuştu.

- "Dünyaya örnek olacak çalışma"

Vatandaşlara "Sur mağduru" denilmesini doğru bulmayan Karaaslan, "Onlar Sur'un mağduru değil. Sur mağdur etmedi kimseyi. Terör mağdur etti. Terörden dolayı çok büyük mağduriyet yaşadı, özellikle Diyarbakır halkı ve Sur içi. Biz mağduriyetlerin biran önce yara derinleşmeden önlemini alarak, hayata geçirme noktasında bir irade gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sur'da Türkiye değil dünyaya örnek olacak bir çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Karaaslan, koruma amaçlı imar planını merkeze alarak, Sur'u özellikle yıkılan bölgeler başta olmak üzere yeniden inşa edeceklerini kaydetti.

Karaaslan, bilinen anlamda bir kentsel dönüşüm projesi ya da konut projesi olmadığına dikkati çekerek, "Sur'da yapılan tamamen tarihi yapı korunarak, oradaki yaşanmışlıkların muhafaza edildiği, gelecek nesillere medeniyetler şehri kimliğini taşıyabileceğimiz bir proje yapmak." ifadelerini kullandı.

- Yeni teşvikler açıklanacak

Tarihi dokuya sadık kalınarak, yeni bir doku üretileceğini anlatan Karaaslan, "Biz orada yok farzederek, yeni bir çalışma yürütmüyoruz. Tamamen tarihten, Diyarbakır'ın geçmişinden, insanların yaşanmışlıklarından referans alarak bu çalışmayı hayata geçiriyoruz." dedi.

Hükümetin bir "Diyarbakır hayali" olduğunu ifade eden Karaaslan, "Bölge üzerinde bir büyüteç tutmuş durumdayız. İnşallah röntgeni çektik. Sorunları tespit ettik. Bütün bu sorunları çözmeye yönelik stratejiler geliştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı teşvikler dışında yeni teşviklerin de açıklanacağını bildiren Karaaslan, "Biz istiyoruz ki, Diyarbakır'da bir anne çocuğunu işe, okula gönderdiğinde, geleceğiyle ilgili en ufak bir endişe duymasın." diye konuştu.

Karaaslan, şunları söyledi:

"Biz terörü hayatımızdan çıkaracağız. Biz terörü, hayatın her alanından çıkaracağız. Fikrini çıkaracağız. Onun verdiği bütün fiziksel alandaki tahribatı hayatımızdan çıkaracağız. Onun yerine yenileri koyacağız. Onun yerine daha güzel birikimlerimizi koyacağız. Yolumuza hep birlikte böyle devam edeceğiz."

- "Önümüzdeki ay tamamlanacak"

Sur'da konut ihtiyacına da dikkati çeken Karaaslan, "Bununla ilgili TOKİ'nin yapmış olduğu çalışma kısa bir zaman içinde neticelenecek, bitecek ve teslimleri yapılacak. İnşallah önümüzdeki ay içinde bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Karaslan, Sur'un 6 mahallesinde yapılanın özel bir çalışma olduğunu, o nedenle ne zaman tamamlanacağını söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

Gazi Caddesi'nde yapılan çalışmanın sahada görülebilir düzeyde olduğunu aktaran Karaaslan, bir taraftan da İçkale'nin etrafında bir kültürel peyzaj düzenlemesi alanının yapıldığını bildirdi.

Diyarbakır'da proje ofisleri kurulduğunu anımsatan Karaaslan, şu görüşlerini paylaştı:

"Aklında sorusu olan çözemeyen herkes için şeffaf bir şekilde herkes için bütün bu yollar açık. Gidip herkes bilgi alabilir. Öneri getirebilir. Böyle şeffaf olarak yürüttüğümüz, vatandaşlarımızla koordineli olarak yürüttüğümüz bir çalışma bu."