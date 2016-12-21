Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Sur'daki tarihi eserler restore ediliyor

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip olan 14 tarihi eser, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılıyor - Vali Hüseyin Aksoy: -"Bu eserleri en kısa sürede Diyarbakırlıların hizmetine açacağız"

Sur'daki tarihi eserler restore ediliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu hasar gören 14 tarihi eser restore ediliyor.

Vali Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, Sur'daki terör olaylarında zarar gören 14 tarihi eserin restorasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aksoy, Diyarbakır'ı adeta açık hava müzesi haline getiren, mimarlık ve sanat tarihi alanında öncü rolü bulunan, her biri tarihin ve medeniyetin ışığını geleceğe aktaran ender eserlerden Ulu Cami, Fatih Paşa (Kurşunlu), Şeyh Muttahhar, Safa, Hasırlı, Kadı, Nasuh Paşa ve Arap Şeyh camileri ile Dört Ayaklı Minare, Ermeni Katolik ve Protestan kiliselerinde saldırılar nedeniyle büyük hasar oluştuğunu anımsattı.

Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi'nin ildeki camilerin en boyutlu ve en özenlisi olduğunu vurgulayan Aksoy, saldırıda bu caminin orijinal kapısı ve kepenklerinin yandığını, mihrap ile minberinin de zarar gördüğünü aktardı.

Vali Aksoy, Fatih Paşa Camisi'nin 2008 yılında, Ermeni Katolik Kilisesi'nin de 2011 yılında proje kapsamında restore edildiğini vurgulayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları için 12 milyon 819 bin 719 lira bütçe ayrıldığını söyledi.

- "Çalışmaları 2017 yılının ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz"

Ulu, Şeyh Muttahhar, Parlı Safa, Hasırlı, Kadı, Nasuh Paşa ve Arap Şeyh camileri ile Dört Ayaklı Minare ve Protestan Kilisesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu eserleri en kısa sürede değerli Diyarbakırlıların hizmetine açacağız. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen projeler çerçevesinde Paşa ve Çardaklı hamamları ile Şehzadeler Konağının restore çalışmalarına da başlandı. Bu üç eserin restorasyon çalışmaları için 3 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu eserlerin restorasyon çalışmalarını 2017 yılının ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz."

Aksoy, Valilikçe uygulanan Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi 1. etap çalışmalarının tamamlandığını aktararak, projenin uygulanmasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütüldüğünü bildirdi.

Yanık Çarşı ile karşı cephesinin cephe giydirme ve yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Aksoy, projenin tamamlanması ile Sur içinde örnek bir cephe çalışmasının yapılmış olacağını, diğer etap çalışmalarına da ivedi bir şekilde başlanılacağını belirtti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSurTarihi Eserler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.