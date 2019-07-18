Sürdürebilir Kalkınma Ve Stratejik Hedefler Toplantısı Fethiye’de yapılacak

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen fikir alışverişine; Fethiye Belediye Başkan Yardımcıları, Sabri Oğuz Bolelli, Güzide Özkaya ve Kültür Müdürü Halime Ok, Belediye Sosyal İlişkiler Strateji Planlama sorumlusu Mete Tuncel, Meclis üyesi Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı, Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Kayhan Gedik katıldı.



Yereliz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kadıköy Belediyesi Şehir Bölge Plancısı İkbal Polat tarafından yapılan bilgilendirme toplantısı geniş çaplı olarak Temmuz ayının son haftasında, Fethiye’deki sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla yapılarak öneriler not edilecek.



Yereliz Derneği'nin düzenleyicisi olduğu Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Kentsel Gelişim protokolüne imza atan Fethiye Belediyesi katılımcıları ile Stratejik Plan sürecinde misyon, vizyon, ve amaçlarını tartışılırken Kentsel gelişim protokolüne imza atan 20 belediye arasında yer alıyor.



Fethiye Belediyesi Yereliz Derneği işbirliğinde dış paydaşlarında dâhil olduğu toplantının ileriki bir tarihte tüm oda, STK ve halkın katılımı ile bir toplantı yapılmasına karar verildi.