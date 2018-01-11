"Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Konferansı"

BARTIN (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tüzin Baycan, kentsel nüfusun 2050 yılında dünya genelinde 3 milyar olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bartın Üniversitesi'nce "Dünyada ve Türkiye'de Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Tüzin Baycan, burada yaptığı konuşmada, kentleşmenin modern dünyanın ayrılmaz bir olgusu olduğunu söyledi.

Baycan, 2007'nin kentleşme anlamında bir milat olarak kabul edilebileceğini, kentsel nüfusun ilk defa kırsal nüfusu geçtiğini ifade ederek, "Bu tarihten sonra da artışlar devam etmiştir. Kentsel nüfusun 2050 yılında dünya genelinde 3 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde kentsel nüfus yüzde 73, Avrupa'da yüzde 75, OECD ülkelerinde ise yüzde 85 düzeylerindedir." dedi.

- "Kentleşme bazı sorunları beraberinde getirmektedir"

Baycan, kentleşmenin beraberinde bazı sorunları da getirdiğini kaydederek, şehirlerde nüfusun artmasıyla birçok ekonomik, sosyal ve çevresel baskının ortaya çıktığını dile getirdi.

Günümüzde şehirlerin, küresel ekonomik faaliyetin yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yaparken, sera gazı emisyonlarının da yüzde 70'inden sorumlu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uluslararası yoksulluk sınırı Dünya Bankası kriterleri doğrultusunda günlük 1,90 dolar ve altında tanımlanmasına rağmen dünya üzerinde yoksulluk sınırı altında yaşayan bir milyara yakın insan vardır. Her yüz bin doğumda 216 anne hayatını kaybetmektedir. Temiz su kaynakları kirlenmekte, temini gelecek noktasında tehlike arz etmektedir. 2015 verilerine göre ilköğretim yaşındaki 59 milyon 255 bin 376 çocuk okula gidememektedir. Ayrıca dünya genelinde gecekondularda yaşayan şehirli nüfusu da yüzde 30 civarındadır. Göç akımı, demografik durum ve sosyo-ekonomik eşitliğin sağlanmaması ise diğer önemli konulardır."

Baycan, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde 1987, 1992, 2000, 2002, 2012 ve 2015 yıllarında yapılan zirvelerdeki tartışmaları da aktararak, Türkiye'de bu konuda yapılan tespitler ve kararlarla ilgili bilgiler verdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da 'sürdürülebilirlik' ve 'hedef' kavramlarının geleceğe sağlam adımlar atma konusundaki önemli olduğunu dile getirerek, bu ifadelerin dünyada ve Türkiye'de üzerinde durulan ve bilimsel çalışmalar yapılan kavramlar olduğunu aktardı.