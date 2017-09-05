BALİ (AA) - Endonezya'da yarın başlayacak "Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Parlamentolar Forumu" öncesi açılış resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'yi temsilen foruma katılmak üzere Bali Adası'na gelen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da resepsiyona katıldı.

Aydın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun yaklaşık 40 ülkeden parlamento başkanları ve başkan vekillerinin katıldığı önemli bir toplantı olduğunu belirtti.

Forum kapsamındaki toplantılarda, dünyanın gündemini meşgul eden birçok gündemi ele alacaklarını dikkati çeken Aydın, "İki gün sürecek bu programda farklı oturumlar tertip edilecek. Bu oturumlardan bir tanesi hiç kimsenin dışlanmadan, adaletçi ve eşitlikçi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik. Bu anlamda aşırı yoksulluğu gidermek noktasında ortak hedefleri nasıl belirleyebiliriz, parlamentoların buradaki katkısı ne olabilir konuşucak ve 2030 hedeflerini ortaya koyacağız." diye konuştu.

Oturumlarda, terör ve şiddetle mücadelenin gündeme geleceğini aktaran Aydın, Türkiye'nin teröre karşı samimi bir dik duruş sergilediğine vurgu yaptı.

Aydın, "Arakan'da Müslüman kardeşlerimiz kan ağlıyor. Yine Suriye'nin durumu içler acısı. Forumda, yaşanan terör hadiseleri ve bu terör hadiselerine karşı Türkiye'nin samimi ve kararlı duruşunu anlatacağız. Bu anlamda tüm dünyayı teröre karşı sağlam bir duruşa davet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Forumun gündem maddeleri arasında dünyadaki iklim değişikliğinin de bulunduğunu anımsatan Ahmet Aydın, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletlerin (BM) amacını tekrardan burada dile getireceğiz. Bu tür uluslararası kuruluşların reforme edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dünyada var olan tehditlere karşı ciddi bir tedbir alamadı, savaşları ve terörü önleyemedi. Bu anlamda da sadece güvenlik konseyinin 5 daimi üyesinin tavrıyla adeta tüm dünyanın yönetildiği gibi haksız ve adil olmayan bir durumla da karşı karşıya olduğumuzu ifade edeceğiz. Tüm çıplaklığıyla neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye varmak istiyoruz ve hedeflerimiz nelerdir anlatacağız."







