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"Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" eğitimi

- Antalya'da, 6 ülkeden eğitimcinin katıldığı "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" programı başladı - AKSAM Müdür Yardımcısı Dr. Kanyılmaz: - "Amacımız Orta Asya ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin güçlendirilmesi ve sektörel planlamanın geliştirilmesi. Aynı zamanda Türkiye, Japonya ve davetli ülkeler arasında iyi ilişkilerin kurulması da bu kursun hedefleri arasında yer alıyor"

ANTALYA (AA) - "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" eğitim programı Antalya'da başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde (AKSAM) "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" konulu eğitim programı düzenlendi.

Programa Japonya, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan 13 eğitimci katıldı.

AKSAM Müdür Yardımcısı Dr. Mahir Kanyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve Japonya hükümetlerinin teknik iş birliği çerçevesinde 2015-2018 arasında yılda bir kez eğitim programı düzenlediklerini ve bu kapsamda AKSAM'ın bu çalışmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ortak özellikler taşıyan Orta Asya ülkelerinden gelen kursiyerler ile su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisindeki deneyim ve bilgilerin paylaşıldığını anlatan Kanyılmaz, "Amacımız Orta Asya ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin güçlendirilmesi ve sektörel planlamanın geliştirilmesi. Aynı zamanda Türkiye, Japonya ve davetli ülkeler arasında iyi ilişkilerin kurulması da bu kursun hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

Kanyılmaz, eğitim programı kapsamında teorik ve alabalık çiftliklerindeki uygulamalı derslerin yanı sıra Antalya ve Muğla'da saha ziyaretleri gerçekleştirileceğini kaydetti.

İstanbul'da balık hali ve perakende balık satış yerlerinin de ziyaret edileceğini belirten Kanyılmaz, "Uzmanlar, akademisyenler ve JICA uzmanları tarafından 11-18 Ocak arasında Fethiye'deki alabalık çiftliklerinde uygulamalı çalışmalar yapılacak. Ayrıca katılımcılar kendi ülkelerindeki su ürünleri yetiştiricilik sektörüyle ilgili bilgileri eğitimin verildiği enstitü personeliyle de paylaşacak." diye konuştu.

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