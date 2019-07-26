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Sürdürülebilirlik Raporu'na altın ödül aldı!

Anadolu Sigorta 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından yapılan değerlendirmede Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde Altın Ödül aldı.

Sürdürülebilirlik Raporu'na altın ödül aldı!
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Anadolu Sigorta, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen dünyanın en prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Vizyon Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde altın ödül aldı. Dünya çapındaki sıralamada ilk 100’e, Türkiye sıralamasında ise ilk 10’a giren Anadolu Sigorta, toplamda 5 ödül kazandı.

Anadolu Sigorta’nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerine yer verilen raporda, bu konuda elde edilen performans sonuçları ve geleceğe dönük bakış açıları paylaşılıyor. Rapor, sürdürülebilirliğin iş stratejisine entegrasyonu, enerji ve iklim değişikliği, dijitalleşme ve ekonomi 4.0.'da sigortacılık, iş etiği ve yasal uyum, insan kaynakları markası ve yetenek yönetimi, acente ve iş ortaklarıyla ilişkiler ve sigorta bilincinin geliştirilmesi konularını içeriyor. 

Raporda, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için şirketlerin stratejilerini sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almaları gerektiği, bu konudaki tüm unsurların belli bir disiplin çerçevesinde izlenmesinin ve yönetilmesinin büyük önem taşıdığı ve Anadolu Sigorta’nın da çalışmalarını bu bakış açısıyla yürüttüğü vurgulanıyor.

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