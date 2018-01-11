Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Sürekli patlayan trafo, vatandaşı sokağa döktü

- Güngören'de bir yıl içinde 4 defa yangına yol açan bodrum kattaki trafo, bina sakinlerinin tepkisini çekti

Sürekli patlayan trafo, vatandaşı sokağa döktü

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir binanın bodrum katında bulunan ve geçen yıl 4 defa yangına sebep olan trafo, bina sakinlerini yıldırdı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın altındaki otoparkta park halindeki bir araca da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Trafoda çıkan yangın sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, bina sakinleri de sokağa döküldü. Olay yerine gelen elektrik idaresi çalışanlarına, trafonun tamiri için izin vermeyen bina sakinleri, son bir yıl içerisinde 4 defa yangın meydana geldiğini belirtti.

Sürekli aynı tehlikeyi yaşamaktan bıktıklarını dile getiren bina sakinleri, trafonun binanın altından çıkarılmasını istedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GüngörenTRAFOYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5