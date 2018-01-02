Suriye için insani yardım kampanyası

SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği'nce, Suriye Doğu Hama’da yaşanan bombardıman ve saldırılar nedeniyle bölgeye yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Adapazarı ilçesindeki İHH Bağış kabul merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan, dernek başkanı Sebahattin Aydın, Cenevre Anlaşması ve Türk-Rus-İran görüşmelerine aykırı olarak, Kuzey Hama ve İdlib'in güneyinde yaşanan bombardıman sonrasında çok sayıda insanın Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığını söyledi.

Aydın, bugüne kadar İdlib merkez ve kırsalına 20-25 bin insanın göç ettiğini belirlediklerini ve Türkiye sınırına yakın bölgelere ise 10 bine yakın insanın göç ettiğini aktardı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, kriz bölgelerine insani yardım ulaştırmaya devam ettirdiğini anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



" (İHH) Bu doğrultuda sınıra yakın, yetimlerimizin yaşadığı Rahmet köyü civarına ilk etapta Hangar çadırlar ve aileler için çadır kurarak onların konaklaması için hazırlık yapmış ve aileleri yerleştirmeye başlamıştır. Yine aynı bölgeye Uluslararası Doktorlar Birliği gelmiş ve gerekli tedbirleri alarak sağlık taraması ve ilk müdahaleleri yapmaya başlamıştır. Çok acil koduyla bölgede çadır, battaniye, mat, sünger, hasır, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen setleri, ilaç, mont, bot, kışlık kıyafetler, yağmurluk ve her çeşit gıdaya ihtiyaç vardır. Maalesef çok ümit etmemize ve Türkiye'nin çabalarına rağmen ateşkes Suriye'de hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sizlerden ricamız, her gün yaşanan katliamları Türkiye'nin gündemine getirmeniz." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan insani dramın artık ülke gündeminde çok fazla yer almadığını dile getiren Aydın, 7 yıldır yaşanan savaşın, hiçbir dönemde Türkiye kamuoyunun gündeminden bu şekilde düşmediğini kaydetti.

Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler Sakarya İHH yönetim ve ilçe temsilcileri olarak, bölgeye 2 tır insani yardım malzemesini hazırlayıp hareket ediyoruz. Yine şu anda 1 tır da kışlık kıyafet ve iç çamaşırı hazırlığımız devam ediyor. En kısa sürede bölgeye göndereceğiz. Buradan tüm Sakarya'ya, gençlerimize, iş adamlarımıza, yardım kuruluşlarımıza, derneklerimize, hanım ablalarımıza açıkça seslenmek istiyorum. İdlib'in de Halep gibi düşmemesini istiyorsak Suriye'yi gündemimizden düşürmemeliyiz. Yardımlarımızı, dualarımızı ve bakışımızı 7 yıldır katledilen mazlum Suriye halkından geri çevirmemeliyiz."

Öte yandan, dernek tarafından toplanan insani yardım malzemesi dolu 2 tır, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.



