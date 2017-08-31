Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Suriye İslam Meclisi'nden muhaliflere "birleşin" çağrısı

- Suriye İslam Meclisi, Esed rejimine karşı mücadele eden muhalif gruplardan güçlerini birleştirerek ortak bir ordu kurmalarını istedi

Suriye İslam Meclisi'nden muhaliflere

ANKARA (AA) - Suriye İslam Meclisi Başkanı Usame Rifai, Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan askeri muhaliflere birleşerek ortak bir ordu kurmaları çağrısında bulundu.

Rifai, yayımladığı bildiride, yakın zamanda birtakım ülkelerin ve düşman unsurların Suriye'de rejim karşıtı güçleri çevreyelecek çalışmalara hız vereceklerini vurguladı.

"Önümüzdeki günler yeşil İdlibimizi harap edecek ve belki de kanlı bir ayrıma gebedir" ifadelerini kullanan Rifai, muhalif güçler arasındaki ayrılıkların artık ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Suriye İslam Meclisinin, Suriye topraklarında bulunan ve rejime karşı mücadele eden tüm muhalifleri birlik olmaya davet ettiğinin altını çizen Rifai, aksi takdirde "büyük oyunlar"a karşı konulamayacağı uyarısında bulundu.

Rifai, tüm muhalif grupların, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanmasını önerdi.

Muhaliflere seslenen Rifai, "Bütün Suriye sahasını kapsayan bir ordu kurulması gerekiyor" diyerek, "Muhtemel tehlikelere karşı bir tutum sergilemezsek sadece inkilabımız değil özgürlüğümüzü ve geleceğimizi de kaybedeceğiz" mesajına yer verdi.

Suriye İslam Meclisi, ülkedeki din adamlarını çatısı altında toplayan en büyük sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Meclis, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle başlayan rejim karşıtı halk hareketleri sırasında kuruldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSuriye Geçici HükümetiSuriye İslam Meclisi Başkanı Usame Rifai
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5