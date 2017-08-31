Suriye İslam Meclisi'nden muhaliflere

ANKARA (AA) - Suriye İslam Meclisi Başkanı Usame Rifai, Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan askeri muhaliflere birleşerek ortak bir ordu kurmaları çağrısında bulundu.

Rifai, yayımladığı bildiride, yakın zamanda birtakım ülkelerin ve düşman unsurların Suriye'de rejim karşıtı güçleri çevreyelecek çalışmalara hız vereceklerini vurguladı.

"Önümüzdeki günler yeşil İdlibimizi harap edecek ve belki de kanlı bir ayrıma gebedir" ifadelerini kullanan Rifai, muhalif güçler arasındaki ayrılıkların artık ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Suriye İslam Meclisinin, Suriye topraklarında bulunan ve rejime karşı mücadele eden tüm muhalifleri birlik olmaya davet ettiğinin altını çizen Rifai, aksi takdirde "büyük oyunlar"a karşı konulamayacağı uyarısında bulundu.

Rifai, tüm muhalif grupların, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanmasını önerdi.

Muhaliflere seslenen Rifai, "Bütün Suriye sahasını kapsayan bir ordu kurulması gerekiyor" diyerek, "Muhtemel tehlikelere karşı bir tutum sergilemezsek sadece inkilabımız değil özgürlüğümüzü ve geleceğimizi de kaybedeceğiz" mesajına yer verdi.

Suriye İslam Meclisi, ülkedeki din adamlarını çatısı altında toplayan en büyük sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Meclis, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle başlayan rejim karşıtı halk hareketleri sırasında kuruldu.