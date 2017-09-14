Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başladı

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 6. tur görüşmeleri, Türkiye, Rusya, İran, ABD, Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün, Esed rejimi ve muhalefet heyetleri arasındaki teknik ikili ve üçlü görüşmelerle başladı.

6. Astana toplantısının ilk gününde Türkiye, Rusya ve İran'dan teknik heyetler ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Toplantıya katılan taraflardan alınan bilgiye göre, ana gündemi İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarının çizilmesi ve sınırlar içindeki ateşkesin uygulanması oluşturuyor. Ayrıca rejimin elindeki tutukluların ve esir tutulanların karşılıklı serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması da karara bağlanacak konular arasında yer alıyor.

Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran ekibinin başında da Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

ABD, toplantıya Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David M. Satterfield'ın temsiliyle gözlemci olarak katılıyor.

Ürdün ise Dışişleri Bakanı Danışmanı Navaf Vasfi Tel ile gözlemci statüsünde görüşmelerde yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da heyetlerle ikili görüşmeler yapmak için Astana'da bulunuyor.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Katar da ilk defa bir gözlemciyle toplantıda temsil ediliyor.

Bu arada askeri muhalefet heyeti de konakladıkları Grand Park Esil Oteli'nde kendi aralarında istişare toplantısı düzenledi. Toplantının ardından muhalefet temsilcileri, ABD ve BM heyetiyle ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

Ana toplantının, basına kapalı teknik görüşmelerin tamamlanmasının ardından, yarın öğleden sonra başlaması bekleniyor.

- Dört "çatışmasızlık bölgesi"

Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, rejim güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına karar vermişti.

Beşincisi 4-5 Temmuz'da düzenlenen diğer toplantıda ise garantör ülkeler, çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntıları görüşmeye devam etmek için Ortak Çalışma Grubu oluşturma kararı almıştı.

Toplantıda ayrıca ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge kurmak ayrı bir anlaşma yapmıştı. Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda rejimin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde ateşkes için anlaşıldığını ilan etmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta da Humus'ta ateşkes sağlandığını duyurmuş ancak anlaşmaya bölgede nüfuzu sınırlı tek bir muhalif grubun imza attığı ortaya çıkmıştı.

Esed rejimi Doğu Guta ve Humus'taki çatışmasızlık bölgelerinde ateşkesi sık sık ihlal ediyor.