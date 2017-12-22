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Suriye konulu 8. Astana toplantısı

- Taraflar, tutukluların serbest bırakılması ve mayın temizliği konularında uzlaştı - Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihleri 29-30 Ocak olarak belirlendi

Suriye konulu 8. Astana toplantısı

ASTANA (AA) - Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısında taraflar, tutukluların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaştı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, tutukluların serbest bırakılması ve tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi konularında anlaşmaya vardı.

Rusya'nın girişimiyle Soçi'de yapılması kararlaştırılan Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihleri de 29-30 Ocak olarak belirlendi.

Heyetlerin sonuç bildirisi üzerindeki çalışmaları sürüyor.

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Astana
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