ASTANA (AA) - Kazakistan'da düzenlenen Suriye konulu 8. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturulmasına karar verdi.

Suriye konulu 8. Astana toplantısı sona erdi.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un okuduğu kapanış bildirisinde taraflar, DEAŞ, Nusra Cephesi ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmekteki kararlılıklarını yineledi.

Bildiride, heyetlerin şiddetin azaltılması ve 29-30 Ocak 2018'de Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıkları için düzenli şekilde görüşme kararı aldıklarını belirtildi.

Suriye toplumunun her kesiminden katılım olacağı kongrede, ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve bölünmez karakterine sadık muhalifler ve rejim temsilcilerinin yer alacağı ifade edildi.

Garantör ülkelerin Soçi'de yapılacak kongreden önce 19-20 Ocak'ta hazırlık toplantısı için bir araya geleceğini duyuran Abdrahmanov'un okuduğu bildiride, kongrenin Cenevre'de BM gözetimindeki sürece ivme kazandırma amacı taşıdığı vurgulandı.

Abdrahmanov, heyetlerin tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi, kayıp kişilerin kimliklerinin tespiti için ve UNESCO kültürel miras listesindeki tarihi alanlarda mayınların temizlenmesi için birer çalışma grubu oluşturma kararı aldığını açıkladı.

Bildiride garantörlerin 4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirledikleri 4 gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkesin sağlamlaştırılması gerekliliği konusundaki ortak fikrine de yer verildi.

Abdrahmanov, 9. Astana toplantısının Şubat 2018'de yapılacağını duyurdu.

- Türkiye PYD/PKK'nın Soçi'deki toplantıya katılımına karşı

Bu arada Türkiye, Suriye konulu 8. toplantıda, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Toplantının ikinci ve son gününde, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri kongreye katılacak Suriyeli tarafların listesi üzerinde müzakerelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım'da Soçi'de Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla katıldığı zirvenin deklarasyonunda Ulusal Diyalog Kongresi'nin katılımcılarının ortak kararla belirleneceği kayda alınmıştı.

Rus ve İran heyetleriyle Soçi'de yapılacak kongrenin katılımcılarını istişare eden Türk yetkililerin, terör örgütü PYD/PKK'nın kongreye davet edilmesine karşı çıktığı öğrenildi.

Türk heyeti, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vurguladığı çerçevede, terör örgütünün uzantılarının dahi kongreye katılmasının kabul edilmeyeceğini yineledi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye garantör ülkelerle, Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) terörist faaliyetlerle ilişkisi olmadığından hareketle Soçi'ye davet edilebileceği görüşünü paylaştı. Türkiye, Astana toplantısı öncesinde de Rusya ve İran'a bu yönde bildirimde bulunmuştu.



