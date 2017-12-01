CENEVRE (AA) - Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerine ara verildi. Görüşmelerin ilk bölümünde somut gelişme yaşanmadı. Muhalifler, tek heyet olarak katıldıkları görüşmelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile özellikle anayasa konusunda toplantılar yaparken, görüşmelere geç katılan rejim heyeti, muhaliflerin ve BM'nin ısrarlarına rağmen doğrudan müzakerelerden kaçındı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmelerin ilk bölümü bugün sona erdi.

Muhalifler, 22-23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanarak, yeni ve geniş kapsamlı bir Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) oluşturmuştu.

Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen grupları ve bazı bağımsız isimleri de içine katan MYK, böylece Esed rejimi heyetinin önceki turlarda "karşılarında tek bir muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldırmayı hedeflemişti.

Yeni MYK ile görüşmelerin ilk gününde Cenevre'de hazır bulunan muhalifler, rejim heyetini de siyasi geçişi konuşmak için doğrudan müzakerelere davet etti.

Bu arada MYK, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile özellikle anayasanın içeriğini ele aldıkları 4 toplantı yaptı.

Rejim heyeti ise görüşmelere bir gün geç katıldı. Rejim heyetinin başkanı, bugün Mistura ile yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, muhaliflerin Riyad'da yaptığı toplantının sonuç bildirisinde "mayınlı ve kışkırtıcı bir dil kullanmaları" gerekçesiyle müzakerelerde büyük bir problem yaşadıklarını savundu.

Caferi, bu nedenle doğrudan görüşmeleri kabul etmediklerini dile getirerek, hafta içi yeniden başlayacak görüşmelere katılıp katılmayacaklarının henüz belli olmadığını söyledi.

Riyad bildirisinde muhalifler, Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamasını kabul etmediklerini vurgulamışlardı.

- "Ön şartsız geldik"

Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti de Mistura ile TSİ 17.00'de yapacağı görüşme öncesinde bir açıklama yaptı.

Heyet sözcülerinden Yahya Aridi, açıklamasında, "Ön şartsız, tek heyet olarak siyasi çözüm bulmak için son toplantıya katılmak üzere BM ofisine geldik." dedi. Aridi, müzakerelerin sonuna dek katılım göstereceklerini duyurdu.

Tarafların gelecek hafta ortasında yeniden buluşması bekleniyor.

Mistura, dünkü açıklamasında, turu, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nin ertelenmesi nedeniyle 15 Aralık'a kadar uzatma imkanı doğduğunu söylemişti.







