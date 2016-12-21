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'Suriye konusunda mutabakata varılmasından memnunuz'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, "Suriye'de siyasi çözümün teşvik edilmesi, uzun vadeli barış ve istikrarın gerçekleştirilmesi için ortaya konan çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

'Suriye konusunda mutabakata varılmasından memnunuz'

PEKİN (AA) - Çin, Suriye konulu Türkiye- Rusya-İran toplantısında bu ülkede siyasi çözüm, ateşkes ve insani yardım konularında mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, toplantıda üzerinde anlaşmaya varılan konulara ilişkin "Suriye'de siyasi çözümün teşvik edilmesi, uzun vadeli barış ve istikrarın gerçekleştirilmesi için ortaya konan çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hua, Suriye'de ateşkesin uygulanmasının ve insani yardımın sağlanmasının, krizin çözümünün önemli parçaları olduğunu vurgulayarak, "İlgili tarafların Suriye konusunda ilerleme sağlamasını, iletişim ve iş birliği oluşturmasını, barış görüşmelerinin gerçekleştirileceği gerekli şartların sağlanması konusunda olumlu ve yapıcı katkılar sunmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye konulu Türkiye- Rusya-İran toplantısı sonucunda yayımlanan ortak metinde, her üç ülkenin de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında müzakere edilmiş, geleceğe dönük bir anlaşmaya garantör olmaya hazır olduğu vurgulanmıştı.

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