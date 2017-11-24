Suriye muhalefetinin Riyad toplantısı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıya katılan Suriyeli muhalifler, Cenevre görüşmelerini yürütmek için yeni bir Müzakere Yüksek Komitesi oluşturdu.

Suriyeli muhaliflerin Riyad'daki toplantısının ikinci gününde, Cenevre görüşmelerini yürütecek komitenin yeni üyeleri seçildi.

Muhalefete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni komitede Hasan Abdulazim, Safvan Akkaş, Elis Mufric, Ahmed el-Asravi, Neşet Taime ve Muhammed Hicazi olmak üzere "Ulusal Koordinasyon Kurulu" üyelerinden 6 kişi, Nasr el-Hariri, Hadi el-Bahr, Bedr Camus, Abdulehad Estifu, Abdulilah Fehd, Rebi Habbuş, Havas Halil, Abdurrahman Mustafa, Ahmed Seyyid Yusuf ve İbrahim Berru olmak üzere Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) 10 kişi yer alıyor.

Komitede, "Kahire grubundan" Cemal Süleyman, Münir Derviş, Firas el-Halidi ve Kasım el Hatib, "Moskova grubundan" ise Yusuf Selman, Urube el-Masri, Muhenned Diligan ve Sami el-Cabi'nin de bulunduğu aktarıldı.

Komitede ayrıca bağımsızlardan Halid Muhamid, Yahya el-Aridi, Tarık el-Kurdi, Ivad el-Ali, Halid Şihabeddin, Besme Kadmani, Hinnadi Ebu Arab, Fedva el-Uceyli, Mey er-Rahbi, Semira Mubeyyid, Ferah Etasi, İsa İbrahim, Dırar el-Beşir, Abdulcebbar el-Akidi, Sabiha Halil ile aşiret temsilcileri, askeri gruplardan Beşşar ez-Zubi, Muhammed ed-Duhni, Ahmed Cebavi, Ahmed Osman, Talas Selame, Ahmed el-Avde, Yasir Abdurrahim, Hasan Hac Ali, Muhammed Mansur, Eymen el-Asimi'nin yer aldığı kaydedildi.

Müzakere Yüksek Komitesi ilk kez Aralık 2015'te birinci Riyad toplantısında oluşturulmuş ve Cenevre'deki görüşmelerde muhalifleri temsil etmişti.