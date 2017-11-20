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Suriye MYK Genel Koordinatörü Hicab istifa etti

- Suriye Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Hicab, Aralık 2015'ten beri yürüttüğü Genel Koordinatörlük görevini bıraktığını duyurdu

Suriye MYK Genel Koordinatörü Hicab istifa etti

ANKARA (AA) - Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek Suriye konulu toplantıdan önce görevinden istifa ettiğini ifade etti.

MYK'nın Genel Koordinatörü görevini Aralık 2015’den beri yürüten Hicab, Twitter hesabından görevini bıraktığını açıkladı.

Hicab, istifa açıklamasında, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıldır çok çalışarak Suriye devriminin ilkelerini korumak için çalıştığım MYK’daki görevimden ayrılmak zorundayım, onlara daha fazla başarı diliyorum. Çok sevdiğim Suriye için barış, güvenlik ve istikrar diliyorum. Karşımıza çıkan bütün zorluklara rağmen, Suriye halkının beklentileri olan demokratik değişim ve siyasi geçiş süreci için elimden geleni yapmaya çalıştım."

Hicab'ın istifasının ardından MYK'dan başka istifaların da gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Suriyeli muhalifler, 22 Kasım'da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geleceklerini duyurmuş ancak Hicab, toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

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