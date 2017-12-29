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Suriye rejimi, Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti

- Esed rejiminin Suriye'nin Bukemal ilçesine yönelik Eylül ayında düzenlediği operasyonlarda 411 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 200 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

Suriye rejimi, Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, Rusya ve İran'ın desteğiyle Irak sınırındaki Deyrizor ili Bukemal ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için düzenlediği operasyonlarda 411 sivilin katledildiğini açıkladı.

SNHR tarafından yayımlanan raporda, Esed rejiminin Eylül 2017'de Bukemal ilçesine yönelik başlattığı operasyonlarda 411 sivilin öldüğü, yaklaşık 200 bin sivilin yerinden edildiği belirtildi.

Raporda, Rusya'nın hava desteğiyle DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin 124'ünün çocuk, 83'ünün kadın olduğu belirtildi.

Bukemal ilçesine yönelik operasyonlara, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin de karadan destek verdiği kaydedilen raporda, sivil kayıpların yanı sıra, 20'den fazla yaşam merkezinin de tahrip edildiği bildirildi.

SNHR raporunda, sivil kayıplardan 168'inin Esed rejimi ve Haşdi Şabi milisleri tarafından öldürüldüğü, 243 sivilin ise Rusya'nın hava saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda ayrıca, Bukemal'e yönelik operasyonlar sonucunda, ilçe nüfusunun yüzde 66'sının evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgisine yer verildi.

Esed rejimi, Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen Deyrizor ve Bukemal ilçesini kasım ayında Rusya ve İran'ın desteğiyle ele geçirdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BukemalESEDRusyaSNHR
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