Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri ekonomi
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Suriye sınırına Türk bayrağı ve Atatürk portresi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına örülen beton duvara Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.

Suriye sınırına Türk bayrağı ve Atatürk portresi

ŞANLIURFA(AA) - Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personelince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk portresi ve Türk bayrakları yapıldı.

Yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimde, kalpaklı Atatürk portresi, Türk bayrakları arasında yer aldı.

Soldaki bayrakların altında "Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ atamdır. Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır", sağdaki bayrakların altına ise "Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden." dizeleri yer aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atatürk PortresiDuvarSınırSuriye SınırıTürk BayrağıTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5