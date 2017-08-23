Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam gaziantepspor yandex Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Suriye sınırında mayın patlaması: 1 ölü

- Kilis'te, Suriye sınırında yapımı devam eden duvar çalışmalarını kontrol eden bir mühendis, mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Suriye sınırında mayın patlaması: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'te, bir mühendis, Suriye sınırında yapımı devam eden duvar çalışmalarını kontrol ettiği sırada meydana gelen mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, mühendis Mehmet Akcan (30), kent merkezine bağlı Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla bir mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu Akcan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bir Mühendis Hayatını KaybettiKilisMayın Infilak EtmesiSuriye Sınırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5