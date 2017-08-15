Suriye sınırında orman yangını

HATAY (AA) - Suriye'nin Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesindeki Yayladağı ilçesi sınırı yakınlarında orman yangını çıktı.
Muhaliflerin kontrolündeki Sallur köyü yakınlarındaki ormanlık alandan öğle saatlerinde dumanlar yükseldiği görüldü.
Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yangın, sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin edilen yangına yine saldırılar nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi.
Türkiye'yi tehdit etmeyen yangın, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerince izleniyor.