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Suriye sınırındaki mayın patlaması

- Mühendis Akcan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Suriye sınırındaki mayın patlaması

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırında yapımı devam eden duvar çalışmalarını kontrol ettiği sırada mayın patlaması sonucu yaşamını yitiren mühendis Mehmet Akcan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi.

Kilis Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Akcan'ın (30) cenazesi, Kilis Belediyesine ait cenaze aracıyla Bozova ilçesine bağlı kırsal Tozluca Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alındığı sırada Kürtçe ağıtlar yakan Mehmet Akcan'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Akcan'ın cenazesi, mahalle meydanında kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker de Akcan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Mühendis Mehmet Akcan, dün Kilis kent merkezine bağlı Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla üzerinden geçtiği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CenazeSuriye Sınırışanlıurfa
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