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'Suriye utancını paylaşmaktan kurtulamayacağız'

BMGK'ye son kez hitap eden BM Acil Durumlar Koordinatörü O'Brien, Suriye'ye ilişkin "Hiçbirimiz 500 binden fazla insanın ölmesini, milyonlarcasının yaralanmasını engellememenin getirdiği kolektif utançtan pay almaktan kurtulamayacağız." dedi.

'Suriye utancını paylaşmaktan kurtulamayacağız'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı son konuşmada özeleştiri yaptı.

O'Brien, Konsey'de düzenlenen Suriye'deki insani duruma ilişkin toplantıda mevcut görevi kapsamında son kez konuştu.

Suriye'deki iç savaşta 500 binden fazla kişinin öldüğünü hatırlatan O'Brien, sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmesi talebini son kez tekrarladı.

Sorumluların hesap vermekten kurtulmalarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan O'Brien, şöyle devam etti:

"Hep beraber Suriye'nin, bir halkın, bir ülkenin çocuklarının ve geleceğinin yıkımına şahitlik ettik. İnsanların açlıktan ölümünü, çocukların sahillere vurmuş cansız bedenlerini gördük. Toplantı üstüne toplantı yaptık ve bu yıkımın detaylarını görüştük ancak bu sayısız suçları işleyenlere hesap sorulmasını sağlayamadık. BM görevimden ayrılırken, tüm insani yardım çabalarına rağmen hiçbirimizin 500 binden fazla insanın ölmesini, milyonlarcasının yaralanmasını engellememenin getirdiği kolektif utançtan pay almaktan kurtulamayacağımızı belirtmek istiyorum."

"Güvenliği sizden daha az haketmiyorlar"

BMGK'nin 15 üyeli olmasına karşın tüm dünya ülke ve halklarının barış ve güvenlik için Konseye umut bağladığını hatırlatan O'Brien, "Yemen ve Suriye gibi insanlar eliyle ortaya çıkan insani krizlerin ortasında kalan kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar, yaşamı ve güvenliği bu at nalı şeklindeki masanın etrafında oturanlardan daha az hak etmiyor." dedi.

O'Brien konuşmasında Rakka'daki duruma da dikkati çekerek, bu kentte her gün ortalama 27 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

İnsanların her gün hava saldırıları, DEAŞ'ın keskin nişancıları, mayınlar ve canlı kalkan olma tehlikeleri ile karşı karşıya olduğunu anımsatan O'Brien, sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesini istedi.

Muhabir: Mustafa Keleş


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BM Güvenlik KonseyiDünyaStephen O'BrienSuriye
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