Suriye'de 2017'de 900'e yakın 'sivil yaşamsal tesis' bombalandı

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede geçen yıl aralarında okul, cami, sağlık merkezi ve sivil yerleşim alanlarının yer aldığı 898 sivil yaşamsal tesislerin hedef alındığını bildirdi.

SNHR, aralarında okul, cami ve sağlık kurumları ile altyapıyla ilgili alanlar gibi yaşamsal tesislere düzenlenen saldırılara ilişkin 2017 yılı raporunu yayımladı.

Raporda, Esed rejimi, Rusya, muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar, terör örgütü DEAŞ ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, terör örgütü PYD/PKK ve kimliği bilinmeyen grupların çatışmaları ve saldırıları sonucu, geçen yıl 898 sivil yaşamsal tesisinin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Ağın raporuna göre, rejim güçlerince 431, rejime hava desteği veren Rus güçlerince 239, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince 101, terör örgütü DEAŞ tarafından 29 ve PYD/PKK tarafından 8 tesis hedef alındı.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların rejim ile girdiği çatışmalarda 24, kimliği bilinmeyen taraflarca ise 66 sivil yaşamsal merkez saldırıların hedefi oldu.

Muhabir: Adham Kako