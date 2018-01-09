Suriye'de 2017'de Doğu Gutalı bin 337 sivil öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017 yılında düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi, toplam bin 337 sivil öldürüldü.

Sivili Savunma ekiplerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları raporda, Esed rejimi ve destekçilerinin geçen yılki saldırılarının bilançosu yer aldı.

Beyaz Baretliler raporda, Doğu Guta'ya geçen yılki saldırılarda 12'si gönüllü Sivil Savunma çalışanı olmak üzere bin 337 sivilin öldüğünü, 82'si Sivil Savunma çalışanı 9 bin 123 sivilin yaralandığını bildirdi.

Rapora göre, rejim ve destekçileri 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta'ya geçen yıl bin 403 hava ve 7 bin 325 topçu saldırısı düzenledi.

Raporda, Doğu Guta'ya rejim ve destekçilerinin hava saldırılarında 16 varil bombası kullanıldığı ve bin 402 karadan karaya füze atıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 6 napalm bombası kullanıldığına işaret edilen raporda, 106 kez misket bombası ve bir defa klor gazı saldırısı düzenlendiği bildirildi.

- Rejim güçleri 32 kez katliam yaptı

Raporda, Esed rejiminin Doğu Guta'nın yer aldığı Şam kırsalında çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan 32 katliama imza attığı ifade edildi.

Rejim ve destekçilerinin Şam kırsalında gerçekleştirdiği bombardımanlarda Sivil Savunma ekiplerine ait 7 merkezin saldırıların doğrudan hedefi olduğu kaydedildi.

Bir defada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar, katliam olarak nitelendiriliyor.

- Beyaz Baretlilerin Doğu Guta karnesi

Raporda ayrıca Sivil Savunma ekiplerinin yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta'da son bir yıl içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme ve hizmet çalışmalarına yer verildi.

İki bin 11 kurtarma operasyonu düzenleyen Beyaz Baretliler, geçen sene içinde 9 bin 123 yaralı ve hastayı sağlık merkezine taşırken, 508 yangını da söndürmeyi başardı.

Türkiye'de 2013'te AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor. Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor. Beyaz Baretliler, Suriye'deki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.









