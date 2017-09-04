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Suriye'de ağustosta 772 sivil öldürüldü

- Suriye İnsan Hakları Ağı, ağustosta Suriye'deki bombardıman ve çatışmalarda 772 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı - Rapora göre, sivil ölümlere 285 ile en fazla ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri neden oldu - Terör örgütü PKK/PYD 54, DEAŞ'ın 102, rejim ise ateşkese rağmen 229 sivili öldürdü

Suriye'de ağustosta 772 sivil öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ağustos ayında Suriye'deki bombardıman ve çatışmalarda 772 sivilin yaşamını yitirdiğini, sivil ölümlerinden en fazla ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu duyurdu.

SNHR, ülkede savaşın yol açtığı sivil ölümlerine ilişkin aylık raporunu yayımladı.

Raporda, ağustos ayında bombardımanlar ve çatışmalar nedeniyle hayatlarını kaybettiği tespit edilen sivil sayısının 772 olduğu açıklandı.

Rapora göre, bu sivillerden 97'si çocuk 58'i kadın olmak üzere 285'inin ölümüne ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yol açtı.

- Rejim 27 sivili işkenceyle katletti

SNHR raporunda rejimin, çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına rağmen ülke genelinde sivilleri öldürmeye devam ettiği vurgulandı.

Buna göre, 24'ü çocuk 17'si kadın 229 sivilin ölümünden sorumlu rejim güçleri, kurbanlardan 27'sini işkence ederek katletti.

Terör örgütü PKK/PYD öncülüğündeki SDG'nin de 10'u çocuk 7'si kadın 54 sivili öldürdüğü bildirilen raporda, DEAŞ'ın 22'si çocuk 13'ü kadın 102 sivili katlettiğine işaret edildi.

Ayrıca Fethu'ş Şam adlı grubun 5 sivilin ölümüne neden olduğu ifade edilen raporda, askeri muhaliflerin rejimle girdiği çatışmalarda da 13 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rusya güçlerinin saldırılarında 11 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, 73 sivilin ölümünden ise kimin sorumlu olduğunun tespit edilemediği bildirildi.

Raporda ocak-ağustos döneminde 7 bin 203 sivilin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

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