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Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu çabalar sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık'ta saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirilen açıklamada, bu gelişmenin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olduğu vurgulanan açıklamada, düzenlemeye Türkiye ve Rusya'nın garantör sıfatıyla destek verdiği vurgulandı.

Tarafların, düzenlemeyle hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiğinin altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup , bunun takibini de birlikte yapacaklardır. Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır.

Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BMGK kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."

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