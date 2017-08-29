Suriye'de besiciler umudunu yardım kuruluşlarına bağladı

İDLİB (AA) - Suriye'de kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artması, halkın alım gücünün ise azalması nedeniyle satış yapamayan besiciler, yardım kuruluşlarını bekliyor.

Ülkede devam eden iç savaş, çatışmalar ve göçler yüzünden tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sıkıntılar devam ediyor.

Tarımsal üretimin ve hayvancılığın asgari seviyelere düştüğü ülkede yem fiyatlarının yükselmesi, küçük ve büyükbaş hayvan fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde geçen yıl yaklaşık 80 bin ila 85 bin Suriye Lirasına (550 - 600 TL) satılan küçükbaş kurbanlıklar bu sene 100 bin ila 110 bin Suriye Lirasına (750-800 TL) alıcı buluyor.

Artan fiyatların yanında halkın büyük bölümünün alım gücünün azalması nedeniyle bu yıl kurban kesenlerin sayısının azalması bekleniyor.

Çiftçiler de yetiştirdikleri kurbanlıkların satmak için yardım kuruluşlarını bekliyor.

Hayvan yetiştiricisi Salih Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Bu sene kurban fiyatları aşırı yükseldi. Hayvanları çok iyi besledik ama alıcı bulamıyoruz. Çünkü halkın alım gücü yok." dedi.

Geçen seneye göre kurban fiyatlarının yüzde 30 civarında arttığını söyleyen Yusuf, "İç savaş nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Halk ise gün geçtikçe yoksullaşıyor. Ülkede kurban kesebilecek imkanı olan az insan kaldı." ifadelerini kullandı.

Yusuf sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyin fiyatı artıyor. Savaş sürdükçe bu böyle devam edecek. Geçen Kurban Bayramı'ndan beri et yiyemeyen insanlar var. Tek umudumuz yardım kuruluşları. Onlar bizden alıp, kesip dağıtırsa hem yetiştirici olarak biz seviniriz, hem de halk sevinir."