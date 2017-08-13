Suriye'de Beyaz Baretlilere destek gösterileri

HALEP/ANKARA (AA) - Suriye'de dün sabah kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 7 görevlisini kaybeden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine destek için gösteriler gerçekleştirildi.

Halep ilinin batı kırsalındaki Etarib ilçesinde, onlarca sivil, İdlib'te dün sabah kimliği belirsiz silahlı grubun saldırısında 7 çalışanını kaybeden sivil savunma ekiplerine destek için bir araya geldi.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu göstericiler, açtıkları pankartlarda, sivil savunma görevlilerinin öldürülmesine tepki göstererek suçluların bir an önce yakalanıp yargılanmasını istedi.

Beyaz Baretlilerin de yer aldığı gösterilerde öldürülen kurbanların fotoğrafları taşındı.

Öte yandan Etarib'deki gösterilere eş zamanlı Halep'in Azez ve Bab ilçelerinde, İdlib'in Dana ve Maret en-Numan bölgelerinde ve Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelerde de benzer gösteriler düzenlediği bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Etarib ilçesi sakinlerinden Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyaz baretlilerin başı sağ olsun, onlar bizleri korumak ve kurtarmak için hiçbir zaman uyumadılar. Enkaz altından onlarca insan kurtardılar, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Sivil savunma ekiplerine seslenen Muhammed, "Sizlerle birlikteyiz. Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir. Sizler beyaz kalpli insanlarsınız, yeryüzü meleklerisiniz." diye konuştu.

Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine dün sabah kimliği belirsiz silahlı grubun yaptığı saldırıda 7 görevli hayatını kaybetmiş ve saldırganların merkezden iki kurtarma aracı ile bazı araç ve gereçleri çalarak kaçtıkları açıklanmıştı.

- Beyaz baretliler



Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Beyaz Baretliler, Suriye'deki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.