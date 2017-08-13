Suriye'de Beyaz Baretlilere destek gösterileri

HALEP/ANKARA (AA) - Suriye'de dün sabah kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 7 görevlisini kaybeden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine destek için gösteriler gerçekleştirildi.

Halep ilinin batı kırsalındaki Etarib ilçesinde, onlarca sivil, İdlib'te dün sabah kimliği belirsiz silahlı grubun saldırısında 7 çalışanını kaybeden sivil savunma ekiplerine destek için bir araya geldi.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu göstericiler, açtıkları pankartlarda, sivil savunma görevlilerinin öldürülmesine tepki göstererek suçluların bir an önce yakalanıp yargılanmasını istedi.

Beyaz Baretlilerin de yer aldığı gösterilerde öldürülen kurbanların fotoğrafları taşındı.

Öte yandan Etarib'deki gösterilere eş zamanlı Halep'in Azez ve Bab ilçelerinde, İdlib'in Dana ve Maret en-Numan bölgelerinde ve Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelerde de benzer gösteriler düzenlediği bildirildi.

"Enkaz altından onlarca insan kurtardılar"

Muhaliflerin kontrolündeki Etarib ilçesi sakinlerinden Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyaz baretlilerin başı sağ olsun, onlar bizleri korumak ve kurtarmak için hiçbir zaman uyumadılar. Enkaz altından onlarca insan kurtardılar, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Sivil savunma ekiplerine seslenen Muhammed, "Sizlerle birlikteyiz. Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir. Sizler beyaz kalpli insanlarsınız, yeryüzü meleklerisiniz." diye konuştu.

Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine dün sabah kimliği belirsiz silahlı grubun yaptığı saldırıda 7 görevli hayatını kaybetmiş ve saldırganların merkezden iki kurtarma aracı ile bazı araç ve gereçleri çalarak kaçtıkları açıklanmıştı.

Muhabir: Adham Kako, Halit Süleyman