Suriye'de Beyaz Baretlilerin hedef alınması

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'nin İdlib kentindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi gönüllülerinin hedef alınmasından ve menfurca öldürülmelerinden dolayı dehşete düştüğünü belirtti.

Johnson, 7 görevlinin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Johnson, "Kahraman Beyaz Baretliler gönüllülerinin hedef alınmaları ve menfurca öldürülmelerinden dolayı dehşete düştüm. Hayatlarını kaybetmiş olmaları, aileleri, Suriye ve dünya için büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.

Beyaz Baretliler Sözcüsü Husam Hallak, kimliği belirsiz silahlı bir grubun önceki gün Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini, saldırıda 7 görevlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.